Na semana passada, o Tribunal de Apelação de Bruxelas determinou que Alberto II, anterior monarca da Bélgica e pai do actual rei Felipe, tem um prazo de três meses para se submeter à prova de ADN, que esclareça se é ou não pai biológico de Delphine Boël. A acção de paternidade que em 2013, a escultora interpôs não deu em nada por Alberto ainda estar no trono e gozar de imunidade real. Depois da sua abdicação, no mesmo ano, Delphine voltou à carga. Foi rejeitada na primeira instância, decidiu apelar e agora terá finalmente a oportunidade de provar que é filha do rei emérito.

Alguns anos depois de a mãe lhe ter revelado que o rei Alberto II da Bélgica era o seu verdadeiro pai, Delphine conseguiu chegar até ele por telefone e confrontou-o. "Não me voltes a ligar. Não quero mais ouvir falar deste assunto. Além disso, tu não és minha filha!", ouviu do outro lado. A artista plástica, de 50 anos, casada e mãe de dois filhos, decidiu que não ia desistir e reclamou o reconhecimento da paternidade nos tribunais, exigindo que o monarca fizesse o teste de ADN. Mas essa luta pode não ser tão fácil. É que a imunidade real faz com que seja impossível para um soberano ser processado ou comparecer num tribunal. Délphine garante que o seu único interesse é ser reconhecida.

Um casamento de fachada

A notícia terá apanhado Alberto, de 84 anos, completamente de surpresa, já que em 2008, quando Boël publicou a biografia, Délphine - Cortar o cordão umbilical, garantia que tinha "virado a página" e que estava reconciliada com o seu passado. Naquele livro - publicado quase uma década depois de se saber que o rei tinha uma filha ilegítima, através de uma biografia não autorizada da Rainha Paola – ela contava que só aos 18 anos é que lhe foi contada a verdade.

Ao mesmo tempo, a mãe, a baronesa Sybille de Sélys Longchamps, uma aristocrata de 71 anos, empenhou-se em ajudar a filha nesta guerra e tem dado longas entrevistas aos maiores diários belgas, a contar detalhes do seu romance com Alberto II, que não foi uma relação fugaz. Viveram durante mais de 10 anos uma relação que por pouco não levou ao divórcio do actual rei da Bélgica. Sybille e Alberto conheceram-se num cocktail na embaixada da Bélgica em Atenas, Grécia, em 1966. Havia uma coisa em comum: ambos tinham casamentos infelizes. Sybille estava casada com o industrial milionário Jacques Boël e admite que foi ela quem seduziu o então príncipe de Liège, numa altura em que ele já não tinha nada com a mulher, Paola, com quem se casara em 1959: "Viviam em pisos diferentes do palácio, não se viam e não faziam nada juntos".

Alberto era "amigo" da mãe

Alberto mudou-se praticamente para a casa de Sybille, no bairro de Uccle, em Bruxelas. Deixou de jantar no palácio de Bélvedere e de fazer férias com a mulher e os três filhos – os príncipes Felipe, Astrid e Lourenço. Planeavam divorciar-se e ir morar para o estrangeiro, sobretudo ela. A legítima não tardou em descobrir a vida dupla do marido e chegou a ameaçar Sybille, que não cedeu às pressões da futura rainha da Bélgica. A relação continuou e, em Fevereiro de 1968, nascia Délphine, que ficou com o apelido de Jacques Boël, com quem a baronesa continuava casada. "Para a minha filha, Alberto era um amigo da mãe. Vinha sempre à tarde e via Délphine quase todos os dias", contou.

Ao fim de 10 anos como amante oficial, Sybille encostou-o à parede. Disse-lhe que ou ele se divorciava ou ela e a filha iam viver para Londres. O príncipe iniciou os trâmites do divórcio. Na época, não pensava ser possível vir a subir ao trono da Bélgica – o que veio a acontecer em 1993, quando sucedeu ao irmão, Balduíno, que morreu ao fim de mais de 40 anos de reinado, sem nunca ter tido filhos. Mas a pressão era muita. Os reis Balduíno e Fabíola, católicos fervorosos, tentam convencê-lo de que ele seria responsável pela péssima imagem da monarquia caso fosse para a frente com aquela ideia.





Sybille garante que acabou por ser ela a desistir de tudo: "As condições eram muito, muito duras para Alberto". Os filhos do seu casamento com Paola nunca poderiam estar com a nova mulher do pai e os direitos que ele tinha de os visitar eram muito restritos. "Não fui capaz de levar esse peso às costas, suportar todas as críticas e deitar por terra a monarquia", explicou a baronesa, que se mudou para Londres com Délphine. A relação manteve-se: Alberto foi lá diversas vezes visitá-las e falavam através de uma linha de telefone privada. Em 1984, de um dia para o outro, essa linha cortou-se. Até hoje.

Estas revelações de Sybille vieram agravar a já deteriorada imagem da família real belga. Alberto II vai ser perseguido por esta história até ao fim dos seus dias e a maioria da opinião pública está a favor de que o monarca reconheça Délphine.