O príncipe-rosa activista pelos LGBT

Quando, em 2006, o príncipe indiano Manvendra Singh Gohil assumiu publicamente a sua homossexualidade, enfrentou não só o conservadorismo da família como uma das sociedades mais homofóbicas do mundo. Os pais expulsaram-no do palácio e deserdaram-no, e nas ruas as pessoas vaiaram-no e queimaram as suas fotos.



Ele não se deu por vencido e tornou-se activista dos direitos dos gays. No passado 6 de Setembro teve a compensação da sua luta, com a abolição da lei que remontava ao domínio imperial britânico e condenava a prisão perpétua quem praticasse actos homossexuais.



Manvendra tornou-se numa espécie de celebridade. Foi convidado para ir ao proigrama de Oprah Winfrey e participou num episódio do reality-show do clã Kardashian.



