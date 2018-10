A passagem do furacão Leslie vai sentir-se na Madeira a partir de sábado e levou a TAP a cancelar voos e o governo regional a decretar a implementação de medidas de segurança.

A passagem do furacão Leslie vai sentir-se na Madeira a partir de sábado, com vento forte, precipitação e trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



O director do Observatório Meteorológico do Funchal apontou "uma grande probabilidade" de o furacão Leslie passar a norte da Madeira no sábado, mantendo-se esta, contudo, suficientemente afastada do núcleo com rajadas de 180 quilómetros/hora.



"A previsão é que passe suficientemente a norte e a Madeira não ser significativamente ou muito afectada", revelou o responsável, Vítor Prior, em declarações à Lusa. Mas, acrescentou, "se deslocar mais 50 quilómetros a norte ou mais 50 quilómetros a sul, pode fazer a diferença toda".



"Se passar 50 quilómetros mais a norte, o vento já será bastante fraco, mas se passar 50 quilómetros mais a sul o vento poderá ser extremamente forte", alerta.



"Aquilo que se prevê nas regiões costeiras são rajadas da ordem dos 80 quilómetros/hora e nas regiões montanhosas poderá variar entre os 110 a 120 quilómetros/horas, a começar no início da manhã de sábado", adiantou.



Quanto ao estado do mar, e no final da manhã, haverá "um aumento bastante significativo da altura das ondas, passando de 1 a 1,5 metros para 4 a 5 metros e para 7 a 8 metros de altura máxima".



TAP antecipa e cancela voos



A transportadora aérea portuguesa TAP antecipou para esta sexta-feira à noite três voos previstos para partirem sábado de manhã da Madeira - dois para Lisboa e um para o Porto.



"A restante operação da TAP de e para a Madeira no dia de amanhã [sábado], até às 18 horas, é cancelada", acrescentou fonte oficial da transportadora aérea.



"De forma a proteger os passageiros com voos entre a Madeira e o continente reservados para o dia de amanhã [sábado], a TAP aumentou a capacidade num total de 14 voos de hoje [sexta-feira] e de domingo, passando a operar com aviões com maior capacidade do que os inicialmente previstos, de forma a acomodar os passageiros afectados", acrescentou à Lusa a mesma fonte.



Jardins e "levadas" encerrados



O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da Madeira (IFCN) decidiu encerrar quintas, jardins, estradas florestais e percursos pedestres na região durante o fim de semana, devido às previsões de aproximação do furacão Leslie.



Assim vão estar fechadas durante o fim de semana a Quinta do Imperador, Quinta do Santo da Serra, Jardim Botânico, Jardim da Madalena, Jardim de Santa Luzia e Jardim do Amparo.



Ainda sendo este domingo Dia de Caça na região, o IFCN "sugere prudência aos caçadores e recomenda que evitem as zonas altas".



O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza pede à população que esteja atenta aos avisos emitidos pelo Serviço Regional de Protecção Civil.



A Madeira tem cerca de 30 percursos pedestres recomendados que são conhecidos como "levadas" e o Porto Santo dispõe de três trilhos.