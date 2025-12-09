Sábado – Pense por si

Volta para a tua terra (que é a minha)

Carlos Rodrigues Lima
Carlos Rodrigues Lima 09 de dezembro de 2025 às 23:00

Natural do Brasil, Bruno da Silva foi o primeiro preso preventivamente por crimes de ódio. A SÁBADO revela detalhes e o que a PJ encontrou na sua casa

De cada vez que utilizava na rede social X a expressão “volta para a tua terra” para se dirigir a alguém da comunidade brasileira, Bruno da Silva omitia que aquele país também era a sua terra originária, já que nasceu no Brasil e a mãe, que ainda o auxilia financeiramente, é natural de lá. A nacionalidade de berço não impediu a sua radicalização na extrema-direita/nazismo, tornando-o, atualmente, o primeiro preso preventivo por crimes de incitamento ao ódio e à violência.

