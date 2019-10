Uma vizinha de Rosa Grilo alegou esta terça-feira, durante a quarta sessão de julgamento, que dias antes do triatleta desaparecer viu a bagageira do seu carro aberta. Questionou Rosa, que lhe disse que estava a fazer limpezas à viatura.

"É normal que Rosa Grilo tenha de fazer limpezas uma vez que tem uma cadela e tenha de limpar os dejetos (...) É normal que as testemunhas estivessem mais atentas aos movimentos de Rosa depois da morte do triatleta. No entanto, é certo (e quem tem animais sabe isso) que o local tem de ser limpo várias vezes", avançou a advogada da viúva, Tânia Reis, à saída da quarta sessão do julgamento.Um depoimento de dois minutos, em que fez questão de dizer que naquele domingo, dia 15, se recorda de ter enviado uma mensagem a um colega de trabalho relativamente a uma coleção de cromos que os filhos estariam a colecionar. Perto das 19 horas, antes de jantar, diz ter enviado a mensagem.Recorda-se também que se deitou tarde naquele dia, uma vez que esteve a fazer pesquisas na internet, com o intuito de procurar os cromos que faltavam na coleção dos filhos.António Joaquim quer provar que estaria em casa, acompanhado dos filhos.A arguida quis esclarecer um pormenor sobre o depoimento do filho. A juíza repreendeu Rosa Grilo e disse-lhe que não podia fazer qualquer apreciação ao discurso de testemunhas.Rosa tentou reformular, pediu autorização e disse que o filho não a visita na cadeia desde junho, querendo dar conta de que o filho não terá sido influenciado pela juíza.