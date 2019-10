A quarta sessão do julgamento de Rosa Grilo e do amante António Joaquim decorre esta terça-feira no tribunal de Loures, com dez testemunhas a serem ouvidas no caso do homicídio do triatleta Luís Grilo.Das 20 testemunhas arroladas pelo Ministério Público e apresentadas na investigação, falta ouvir dez. O treinador de Luís Grilo vai ser ouvido, assim como a sobrinha. Também António Joaquim pediu para falar.O militar da GNR que detetou sinal do telemóvel de Luís Grilo já falou em tribunal, num curto testemunho.Tanto Rosa Grilo, vestida com um macacão preto, como António Joaquim, de fato azul escuro, chegaram bem cedo ao tribunal, antes das 8h30 da manhã.Existem vinte lugares disponíveis para assistir ao julgamento público, um dos quais será para o pai de Rosa Grilo, que faz questão de estar presente na sala de audiências.