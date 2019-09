Pai de Rosa Grilo diz ter sido atacado e ameaçado por dois homens durante as buscas

dedicada a ouvir as 20 testemunhas arroladas pelo MP.

O filho de Rosa Grilo foi o primeiro a ser ouvido - ele que é assistente no processo mas que tem direito a não prestar declarações devido à idade e a ser filho da arguida. A criança não quis testemunhar em frente à mãe e ao amante da mesma pelo que foi ouvido sem a presença dos arguidos numa audiência à porta fechada.O menor mudou o depoimento que havia feito no primeiro interrogatório. O jovem de 14 anos alegou que ouviu passos e barulho em casa, embora não tenha visto ninguém. O menor alega ter sentido que não estava sozinho em casa ao contrário do que tinha dito num primeiro inquérito, facto que dá força à defesa de Rosa Grilo.