Vitor Baía e Rui Cerqueira obrigados a indemnizar Varandas

Decisão foi tomada esta terça-feira no Tribunal Criminal da Comarca do Porto. Em causa está o processo da garagem do Dragão.

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Vitor Baía e Rui Cerqueira foram, esta terça-feira, condenados a indemnizar Frederico Varandas pelo processo da garagem do Estádio do Dragão, sabe Record. O caso remonta a 11 de fevereiro de 2022 depois do clássico entre FC Porto e Sporting (2-2) para o campeonato, em que o presidente dos leões diz ter sido alvo de insultos bem como de agressões por parte de elementos dos dragões.



Frederico Varandas durante a cerimónia de renovação de Rui Borges Lusa/EPA

A decisão foi tomada pelo Tribunal da Comarca do Porto que aplicou uma multa de 1200 euros ao antigo internacional português devido à prática de crime de injúrias. A mesma quantia foi atribuída ao responsável pela comunicação portista, desta feita por ofensas à integridade física. Além disso, Rui Cerqueira está impedido de entrar em recintos desportivos durantes os jogos pelo espaço de um ano.

De recordar que na altura, Frederico Varandas, que durante o sucedido ficou ainda sem o telemóvel e carteira, chegou a avançar com uma queixa-crime também contra Sérgio Conceição, mas viu o TAD ilibar o então técnico dos azuis.