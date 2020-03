Foram constituídos 47 arguidos no âmbito da operação

. Entre os arguidos - 24 pessoas coletivas e 23 pessoas singulares - constam jogadores de futebol, agentes ou intermediários, advogados e dirigentes desportivos. Há suspeitas de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

De acordo com o que apurou o jornal





Estas diligências decorreram em vários pontos do território nacional e envolveram 11 magistrados do Ministério Público do DCIAP, 7 magistrados judiciais, 101 inspetores Tributários e 181 militares da Unidade da Ação Fiscal da , o empresário Jorge Mendes, dono da Gestifute, é um dos arguidos do processo Fora de Jogo. Todas as sociedades anónimas desportivas (SAD) visadas pela operação foram constituídas arguidas, tal como "dirigentes de topo dos três grandes".Estas diligências decorreram em vários pontos do território nacional e envolveram 11 magistrados do Ministério Público do DCIAP, 7 magistrados judiciais, 101 inspetores Tributários e 181 militares da Unidade da Ação Fiscal da GNR , num total de 290 pessoas.

"Tendo em conta as circunstâncias do dia de hoje, gostaria também de aproveitar para garantir a todos os benfiquistas que estamos muito tranquilos sobre as buscas hoje realizadas. No nosso caso, toda a nossa atividade tem sido rigorosamente auditada pelas entidades competentes, no cumprimento escrupuloso da lei e reafirmamos a total colaboração com autoridades no sentido do esclarecimento de todas as questões ou duvidas que tenham", garantiu.

"Nós só queremos o Benfica campeão". Foi num tom otimista que Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados, discursou no Campo Pequeno durante a Gala do Benfica.Reafirmando que esta é uma altura saudável para o clube a nível financeiro, o presidente das águias reforçou que a conquista do título é possível e que não é o atraso de um ponto para o FC Porto que vai abalar o grupo de trabalho."Estamos muito tranquilos". Vieira referiu que o Benfica está aberto para colaborar com as autoridades em quaisquer buscas - referindo-se às realizadas esta quarta-feira na SAD no âmbito da operação "Fora-de-jogo".