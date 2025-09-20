Ventura responde a Isaltino Morais: "Sou o monstro que vos vai perseguir a todos, corruptos e ladrões"

Comentário do líder do Chega surge depois do presidente da Câmara de Oeiras ter acusado Ventura de ser um "ditador" e "cobarde".

O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, publicou na sexta-feira um vídeo, nas redes sociais, onde chamava André Ventura de "monstrinho", "ditador", "mentiroso" e "cobarde". O líder do Chega entretanto já reagiu a estes comentários.



André Ventura

"Tens razão Isaltino, eu sou o monstro que vos vai perseguir a todos, corruptos e ladrões, até devolverem aos portugueses tudo o que lhes roubaram", escreveu Ventura na rede social X.

Tens razão Isaltino, eu sou o monstro que vos vai perseguir a todos, corruptos e ladrões, até devolverem aos portugueses tudo o que lhes roubaram! pic.twitter.com/EIY1RG6TQh — André Ventura (@AndreCVentura) September 20, 2025

Numa publicação no Instagram, Isaltino acusou Ventura de ser um "ditador" e uma ameaça à liberdade. "Se fores primeiro-ministro és tu quem me manda prender? Se ganhares acaba o Estado de Direito e a independência dos tribunais? Ouçam bem o que diz o nosso pequeno ditador. Aquilo não são ameaças a mim. São ameaças à nossa liberdade."

O também candidato à Câmara de Oeiras acusou Ventura de ser "um mentiroso cobarde" que só sabe enfrentar "o povo rodeado de seguranças". "[Fazes-te] de forte com os imigrantes quando a polícia te protege."

Este vídeo surgiu na sequência de um debate que ocorreu na CNN Portugal, na passada terça-feira. Nele, Isaltino apontou que Ventura é "o pior que o sistema gerou" e acusou o Chega de "não apresentar as suas contas".

"Primeiro disse o óbvio: o líder do Chega não é anti-sistema. Ele é o pior que o sistema gerou É uma excrescência do sistema partidário português. Para quem não sabe, André ventura foi inventado no PSD pelo famoso grupo Tutti-Fruti", começou por recordar Isaltino na mesma publicação. "Depois disse outra coisa: que o Chega não mostra as suas contas. Ninguém sabe de onde vem o dinheiro. E disse mais: as autoridades judiciais têm de investigar André Ventura. Temos de saber sobre a origem do financiamento do Chega e temos de saber se há crimes associados."