Ventura responde a Isaltino Morais: "Sou o monstro que vos vai perseguir a todos, corruptos e ladrões"

Comentário do líder do Chega surge depois do presidente da Câmara de Oeiras ter acusado Ventura de ser um "ditador" e "cobarde".
O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, publicou na sexta-feira um vídeo, nas redes sociais, onde chamava André Ventura de "monstrinho", "ditador", "mentiroso" e "cobarde". O líder do Chega entretanto já reagiu a estes comentários.
André Ventura
"Tens razão Isaltino, eu sou o monstro que vos vai perseguir a todos, corruptos e ladrões, até devolverem aos portugueses tudo o que lhes roubaram", escreveu Ventura na rede social X.
Tens razão Isaltino, eu sou o monstro que vos vai perseguir a todos, corruptos e ladrões, até devolverem aos portugueses tudo o que lhes roubaram! pic.twitter.com/EIY1RG6TQh
Numa publicação no Instagram, Isaltino acusou Ventura de ser um "ditador" e uma ameaça à liberdade. "Se fores primeiro-ministro és tu quem me manda prender? Se ganhares acaba o Estado de Direito e a independência dos tribunais? Ouçam bem o que diz o nosso pequeno ditador. Aquilo não são ameaças a mim. São ameaças à nossa liberdade."
O também candidato à Câmara de Oeiras acusou Ventura de ser "um mentiroso cobarde" que só sabe enfrentar "o povo rodeado de seguranças". "[Fazes-te] de forte com os imigrantes quando a polícia te protege."
Este vídeo surgiu na sequência de um debate que ocorreu na CNN Portugal, na passada terça-feira. Nele, Isaltino apontou que Ventura é "o pior que o sistema gerou" e acusou o Chega de "não apresentar as suas contas".
"Primeiro disse o óbvio: o líder do Chega não é anti-sistema. Ele é o pior que o sistema gerou É uma excrescência do sistema partidário português. Para quem não sabe, André ventura foi inventado no PSD pelo famoso grupo Tutti-Fruti", começou por recordar Isaltino na mesma publicação. "Depois disse outra coisa: que o Chega não mostra as suas contas. Ninguém sabe de onde vem o dinheiro. E disse mais: as autoridades judiciais têm de investigar André Ventura. Temos de saber sobre a origem do financiamento do Chega e temos de saber se há crimes associados."
Ventura responde a Isaltino Morais: "Sou o monstro que vos vai perseguir a todos, corruptos e ladrões"
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
O Chega está no centro do discurso político e comunicacional português, e bem pode o PSD querer demarcar-se a posteriori (e não quer muito) que perde sempre. A agenda política e comunicacional é a do Chega e, com a cloaca das redes sociais a funcionar em pleno
É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro