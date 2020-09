Ventura quer Chega em segundo nas presidenciais e terceiro nas legislativas

O líder do Chega abriu hoje a II Convenção Nacional do partido populista, em Évora, para estabelecer como objetivos eleitorais ficar em segundo lugar das presidenciais de janeiro e em terceiro nas legislativas, previsivelmente em 2023.

"Vou lutar com tudo o que tenho para ficar no segundo lugar das eleições presidenciais, em janeiro", acentuou André Ventura, traçando como objetivo forçar Marcelo Rebelo de Sousa a uma segunda volta.

O presidente do Chega perspetivou ainda que o partido vai ficar no terceiro lugar nas próximas eleições legislativas e "remeter o BE para o lugar que deve ter".

Ventura antecipou ainda que o Chega vai ser "a grande surpresa" nas eleições autárquicas de 2021.