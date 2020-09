Ventura não quer Isabel Moreira a avaliar revisão constitucional

O deputado e presidente do Chega, André Ventura, dirigiu uma carta ao presidente da Comissão Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Luís Marques Guedes, a pedir para "indicar o nome de outro senhor deputado ou deputada para a realização do parecer que tem por objeto avaliar a constitucionalidade do projeto de revisão constitucional", que não Isabel Moreira."Não está em causa a competência – muito menos o carácter ou a personalidade – da senhora deputada Isabel Moreira, mas o facto de não revestir manifestamente as condições de imparcialidade e objetividade para levar a cabo a produção de tal parecer. Na verdade, a senhora deputada em causa já se pronunciou publicamente, por diversas vezes, sobre várias das propostas agora materializadas no projeto de revisão constitucional do Chega, assegurando muitas vezes a sua inconstitucionalidade e, noutras, a sua frontal oposição política. Tratam-se de declarações conhecidas de todos, muitas vezes ostensivas, que evidentemente minam a característica de imparcialidade e objetividade que um parecer sobre uma iniciativa legislativa (qualquer que seja a sua natureza) deve revestir", lê-se na carta, a que ateve acesso.A deputada socialista Isabel Moreira foi nesta quarta-feira escolhida para fazer, a pedido do presidente do Parlamento, o parecer sobre a constitucionalidade do projeto de revisão da lei fundamental apresentado pelo Chega. A decisão foi tomada na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a pedido de Ferro Rodrigues. O deputado do Chega acusa agora a deputada de parcialidade. Entre Moreira e Ventura há um passado de insultos: por exemplo em junho, durante um debate na Assembleia da República, a deputada do PS chamou racista ao líder do Chega. "Não vou dizer o que penso sobre si", respondeu Ventura, seguindo-se insultos nas redes sociais.O parecer tem por objetivo avaliar "a constitucionalidade do Projeto de Revisão Constitucional n.º 3/XIV/2.ª (CH)", anunciado a 22 de setembro, que prevê a remoção dos órgãos genitais a criminosos condenados por violação de menores, algo que em si mesmo encerra dúvidas de conformidade com a lei fundamental. Segundo a iniciativa apresentada pelo partido, a Constituição da República Portuguesa (CRP) passaria a permitir a "pena coerciva de castração química ou física a indivíduos condenados pelos tribunais portugueses por crimes de violação ou abuso sexual de menores, abuso sexual de menores dependentes e atos sexuais com adolescentes", assim como a "pena de prisão perpétua para crimes especialmente graves, a definir em legislação especial".