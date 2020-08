Ventura vai punir militantes que pertencem à Resistência Nacional após notícia da SÁBADO

O deputado e presidente do Chega, André Ventura, vai abrir averiguações disciplinares a todos os militantes do partido que são membros ou que participam no protesto do movimento de extrema-direita Resistência Nacional (RN) em frente à sede do SOS Racismo.





"Vou chamar a sede do partido de urgência as comissões políticas distritais de Castelo Branco e Guarda na sequência da notícia da. E vamos abrir imediatamente averiguações disciplinares", frisou ào deputado único do Chega." E todos os que tenham participado na referida marcha serão objeto de suspensão preventiva", acrescentou.Esta decisão surge após uma investigação dasobre o RN ter revelado que vários militantes do Chega pertencem ao movimento nacionalista. Entre os próprios líderes, todos eles dissidentes da Nova Ordem Social de Mário Machado, há um militante ativo do Chega, a quem já terá sido pedido que "organize a concelhia da Covilhã" do partido, como conta o próprio àRecorde-se que em janeiro de 2020, após outra investigação dater revelado a existência de dirigentes do Chega provenientes de grupos neonazis e partidos de extrema-direita, Ventura garantiu fazer "um levantamento o mais rigoroso possível" àqueles que já são militantes e, se forem encontradas ligações a movimentos do género, o líder do partido compromete-se a tomar medidas. "Se estiverem em causa dirigentes, perderão imediatamente a minha confiança política, se estiverem em causa militantes, serão enviados os respetivos processos para o Conselho de Jurisdição Nacional, ou distrital, caso exista", vincou.