Vendiam telemóveis, mas entregavam pedaços de cerâmica em sacos

Vítimas de burla no concelho de Vila Nova de Gaia eram convencidas a comprar telemóveis topo de gama a baixo preço. Contudo, suspeitos não entregavam o telemóvel.

Um homem de 48 anos foi detido no concelho de Vila Nova de Gaia por alegar vender telemóveis topo de gama, e entregar pedaços de cerâmica aos supostos clientes em vez dos aparelhos. O suspeito encontra-se agora em prisão preventiva, depois de ter sido presente a interrogatório no dia 27 de setembro, no Tribunal Judicial de Aveiro.