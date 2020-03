ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de fevereiro de 2020.

A Fundação Champalimaud já fez chegar à CCDR os resultados das análises aos solos alegadamente contaminados que travaram parte das obras do futuro Botton-Champalimaud Pancreatic Cancer Centre . E a conclusão é que estes "não têm contaminação, podendo ser depositados em aterros de inertes", revelou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo à"De acordo com as análises efetuadas, os solos daquela área não apresentam parâmetros químicos acima dos respetivos valores de referência recomendados pela Agência Portuguesa do Ambiente ." Ou seja: não se verificam riscos em depositá-los noutros locais, como efetivamente aconteceu "em setembro e outubro de 2019", sem que a CCDR tenha informação sobre "as datas certas de transporte".Neste caso, as análises foram realizadas posteriormente ao processo de remoção de pelo menos 25.700 m3 de terras, revelou a mesma fonte. E as amostras são da área onde os solos foram retirados -- nenhuma análise se efetuou nos locais para onde foram enviados.Como noticia a, num artigo sobre as falhas na legislação e na fiscalização (que pode ler na edição de 27 de fevereiro), por falta de um cadastro que indicasse que ali funcionou uma bomba de gasolina, estas terras nunca foram encaradas como potencialmente perigosas ou contaminadas -- logo, eram inertes, mero material de obra que podia ser retirado sem problemas daquela área junto ao rio Tejo.Daquela foram enviadas para pedreiras, centros de tratamento de materiais de construção ou obras de reabilitação de terrenos em quatro concelhos (Seixal, Barreiro, Oeiras e Cascais).O responsável técnico pela Soarvamil (para onde foram levados 10.900 m3 nas contas da empresa; 6.500 m3, no levantamento da CCDR) revelou por email àque "tem em sua posse ensaios e estudos que atestam que os solos encaminhados [para ali] não estão contaminados." os que tinham contaminação (cerca de 700 toneladas) foram colocados em aterro próprio , na Chamusca.A própria CCDR na resposta que enviou, por escrito à, refere-se a estes solos como "alegadamente não contaminados", apesar de a 20 de dezembro ter emitido um ofício para que as obras do futuro centro de investigação ao cancro do pâncreas parassem.Este cadastro está previsto na Lei ProSolos, que ainda não saiu da gaveta do executivo."É muito preocupante não haver um controlo", diz Carmen Lima, da Quercus. "Se houvesse esta classificação de que era uma zona potencialmente contaminada, [obrigaria] a uma caraterização da obra a montante e não com a obra a decorrer", como aconteceu neste caso concreto, primeiro noticiado pela revista Visão. E já discutido na Assembleia Municipal de Lisboa.Contudo, a CCDR de Lisboa e Vale do Tejo revelou àque não realizou análises nos quatro locais para onde estes solos foram levados."A CCDR confia apenas nas analises da Fundação Champalimaud? Isso para nós não é aceitável. É importante o autocontrole, mas o Estado não pode limitar-se a confiar no auto-controlo", critica o engenheiro ambiental Rui Berkemeier, da Associação Zero. "Este nível de suspeição foi muito grande. É uma situação que tem de ter todas as garantias."A CCDR revelou também àque, à data de 21 de fevereiro, a Fundação Champalimaud ainda não tinha apresentado o pedido de licenciamento de operações de gestão de resíduos.Entre as perguntas enviadas pelaà Champalimaud estava o estado atual da obra: isto é, se já foram retomados os trabalhos de movimentação de terras para a construção do novo edifício. Mas não obteve ainda resposta.