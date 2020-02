ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de fevereiro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 26 de fevereiro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Esteve com Eanes, com Sá Carneiro e com Soares em alturas diferentes e quando achou que o momento o exigia. Marcou a política a escrever, primeiro acordos políticos, discursos e slogans, depois colunas de jornal. Morreu no dia 21, aos 78 anos. Esta foi a sua vida, os seus textos ficam para serem lidos.Na noite em que foi para o mais duro debate televisivo da campanha para presidenciais de 1986, com o seu grande (ex-?)-amigo Salgado Zenha, Mário Soares levou a filha Isabel, o comandante Gomes Mota e Vasco Pulido Valente. Embora o conhecesse desde criança (os pais estavam no topo da hierarquia do PCP antes do 25 de Abril), o empenho de Pulido Valente no MASP (Movimento de Apoio a Soares Presidente) talvez fosse inesperado. Fora anos antes um dos construtores da AD e secretário de Estado Adjunto e da Cultura de Sá Carneiro e até campanha pelo PSD profundo fizera, comera a carne assada do aparelho em quilómetros de estrada. Mas Pulido Valente achava que, naquela altura, era a Soares que cabia o papel histórico de travar de vez a esquerda mais radical (personificada, na altura, por Maria de Lurdes Pintassilgo e Salgado Zenha) e a direita mais retrógrada que via em Freitas do Amaral. Ainda se dizia um homem de esquerda. Fez textos para os tempos de antena, esteve em discussões, batizou o manifesto de Soares, "Servir Portugal, Unir os Portugueses" e criou, recorda Alfredo Barroso, que seria chefe da Casa Civil do presidente, o slogan do cartaz único da segunda volta: "O voto do povo." Uma frase "genial pela simplicidade", diz Barroso, mas que ainda assim não foi unânime: "Havia uns reaças na campanha que diziam ‘e então e a direita que tem de votar no dr. Mário Soares?’" A direita também podia ser povo.