Variante Delta já é dominante em Portugal. Lisboa tem quase 90% das camas de UCI ocupadas

Relatório das linhas vermelhas indica que variante associada à Índia é responsável por mais de 70% dos casos de infeção em Lisboa e Vale do Tejo e que 3% dos casos nacionais devem pertencer à sublinhagem Delta Plus. Lisboa e Vale do Tejo tem dois terços dos doentes em cuidados intensivos do país.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (INSA) estimam que a variante Delta, associada à Índia seja já dominante em Portugal, sendo responsável por mais de 70% dos casos de infeção em Lisboa e Vale do Tejo. Esta é uma das conclusões do relatório das linhas vermelhas, divulgado esta sexta-feira, que alerta também que a taxa de ocupação de camas em unidades de cuidados intensivos em Lisboa e Vale do Tejo esteja já perto dos 90%.



"Apesar de muitos resultados relativos a este mês estarem ainda por apurar, observou-se uma heterogeneidade considerável entre as várias regiões. Assim, por exemplo, o Norte tem um valor estimado para esta variante de cerca de 20%, enquanto se estima que em Lisboa e Vale do Tejo esse valor exceda já os 70%", refere o relatório, que indica que a estimativa de proporção de casos da variante Delta em Portugal Continental nas primeiras duas semanas de junho, de 2 a 15 de junho, tenha sido de 51%.



O INSA refere ainda no relatório que apenas 3% devem pertencer à sublinhagem com a mutação de interesse K417N, designada como Delta Plus. No documento, as autoridades de saúde indicam que a variante Alpha, associada ao Reino Unido, foi a dominante durante o mês de maio, mas estimam agora que a variante Delta "se tenha já sobreposto a esta à data atual".