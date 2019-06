Mudar de residência sem alterar a morada de registo do cão ou do gato passa a ser punível com uma multa até aos 3740 euros. No caso das empresas o valor da coima pode chaegar aos 44.890 euros. As novas regras - previstas no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC) - entram em vigor dentro de quatro meses.Leia a notícia no Correio da Manhã