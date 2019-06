Edifício Eça de Queiroz.

O jovem teve de ser transportado para o Hospital de São João, no Porto.



A PSP e o INEM foram mobilizados para o local.

Um jovem de 17 anos ficou em estado grave, este sábado, depois de cair de um 16.º andar, no interior de um prédio, na Póvoa de Varzim. O acidente aconteceu noSegundo o que oconseguiu apurar, o rapaz ter-se-á pendurado no corrimão do andar em que se encontrava, acabando por cair.