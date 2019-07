As corridas de galgos chegam esta terça-feira ao Parlamento. Em plenário, serão debatidos dois projetos de lei, do Bloco de Esquerda e do PAN, com vista à proibição destes eventos com quaisquer cães. O PAN pede pena de prisão até dois anos ou multa para os infratores. Em Portugal, existem seis pistas para corridas de galgos.

O Bloco de Esquerda indica que no nosso país, as corridas são feitas num registo amador "e sem as mínimas estruturas de apoio à assistência e aos animais". O PAN completa que a corrida se insere nos tipos de atividades que "perpetuam a exploração dos animais, que os sujeitam a treinos particularmente difíceis".