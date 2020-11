Vacina da Pfizer “é uma das que o país prevê adquirir”, diz DGS

Sobre as regras do novo estado de emergência, Graça Freitas diz que a DGS é um dos órgãos que dá informação à tutela e que faz recomendações. "Fazemos parte do painel de especialistas", indicou.

Graça Freitas reconheceu que a notícia da vacina da Pfizer com "90% de eficácia" é um ótimo avanço e que Portugal está na linha para ser dos primeiros a receber esta vacina quando a mesma começar a ser distribuída.A diretora-geral da Saúde reconheceu que se a vacina desenvolvida pela farmacêutica Pfizer tiver eficácia de 90% como anunciou esta segunda-feira será "uma das melhores" que haverá à disposição. A Europa e os EUA estão na linha da frente para receber as primeiras doses da vacina experimental contra a covid-19 que está a ser desenvolvida pela Pfizer e a BioNTech e Graça Freitas confirmou que esta é uma das vacinas que "o país prevê adquirir"."As pessoas devem estar atentas, automonitorizar-se e autoisolar-se", lembrou a diretora-geral de Saúde durante a conferência de imprensa, passando depois a enumerar os diferentes sintomas: tosse, febre, falta de ar, perda de olfato ou paladar. Pediu ainda que quem tenha estado em contacto com alguém infetado redobre as atenções a qualquer um destes sintomas."Estas pessoas [com sintomas] reforçam a suspeição clínica se tiverem estado em contacto direto e próximo nos últimos 14 dias com alguém doente ou se estiverem inseridas num surto, por exemplo, num lar, numa escola, até em contexto familiar", lembrou Graça Freitas .Sobre os 121 concelhos que estão na lista vermelha do estado de emergência, a diretora-geral lembra que a situação é dinâmica e que aqueles que estão atualmente nessa lista podem sair ou entrar a cada atualização, lembrando que o critério é acima de 240 casos por 100 mil habitantes ao longo de 14 dias. "Esta semana atualizaremos estes dados", acrescentou. "Alguns concelhos podem permanecer nesta lista, outros podem sair, e outros podem entrar."Sobre os testes e os laboratórios, a diretora-geral diz que a maioria tem o reporte completamente automatizado, fazendo o reporte no próprio dia, sendo que só em caso de falha informática falha, reconhecendo ainda que existiram falhas e que as mesmas estão a tentar ser resolvidas para que a situação não se volte a referir.