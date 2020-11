Covid-19: Médicos têm de escolher quem tratam. Quais são os critérios?

Face ao aumento galopante de novos casos de Covid-19 em Portugal, as equipas de saúde têm de escolher quem é tratado ou não, quando os recursos se revelarem insuficientes para dar resposta a todos os que deles necessitem.

Para tal, o CNEDM (Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas da Ordem dos Médicos) emitiu um parecer relativamente à situação, evocando a necessidade de recorrer à chamada "medicina de catástrofe" no quadro da pandemia, com a ressalva de que as equipas poderão recusar o seu envolvimento na "linha da frente" sempre que se verifique "carência de equipamento de proteção individual adequado".

Assim, "em situações limite de descontrolo da progressão da pandemia, poderemos assistir em Portugal à limitação dos recursos existentes, nomeadamente ventilação assistida, sendo necessário estabelecer triagem dos doentes que terão acesso a esses recursos. Nesta situação "os médicos necessitam de tomar a difícil decisão de condicionar esse acesso, maximizando os seus benefícios. Esta decisão deverá ter em consideração critérios clínicos e de avaliação de riscos incluindo os da própria medicina intensiva, bem como a maior probabilidade de eficácia do tratamento e sobrevida esperada (idade, comorbilidades, etc.), com proporcionalidade e justiça distributiva".

O critério clínico de admissibilidade a terapia intensiva "deverá presidir sempre a este tipo de escolhas". "Não se trata de tomar decisões de valor, mas de reservar os recursos que podem tornar-se extremamente escassos para aqueles que têm, antes do mais, maior probabilidade de sobrevivência após o tratamento", lê-se no parecer a que a SÁBADO teve acesso.

Para estabelecer prioridades no processo de triagem dos doentes, "cada doente deve ser avaliado de forma individual" e "não podem ser critérios de prioridade a ordem de chegada do pedido de admissão ou da chegada aos serviços de urgência hospitalar" nem o facto de se tratar de idosos: "A presença de co-morbilidades e o estado funcional dos múltiplos órgãos devem ser cuidadosamente avaliados, juntamente com a idade." Além disso, "os doentes onde o benefício é mínimo e improvável por doença avançada ou terminal não devem, tal como em situações de não emergência, fazer terapia intensiva".

Todas as decisões de limitação de acesso "deverão ser devidamente fundamentadas e resultar de um consenso da equipa de saúde" e, tanto quanto possível, recorrendo "a uma segunda opinião de pares experientes". Além disso, os critérios definidos devem ser revistos periodicamente e adaptados localmente de acordo com a disponibilidade de recursos, com a possibilidade de transferência do doente e o número de admissões, naquele momento ou previstas".



Certo é que a pressão nos hospitais é cada vez maior e não dá mostras de abrandar a curto prazo, antes pelo contrário, colocando equipas de saúde de todo o país a enfrentar esta ingrata tarefa de ter de escolher quem deve, ou não, ter acesso a cuidados intensivos. Os números da DGS desta segunda-feira, 9 de novembro, dão conta do número de mortos mais elevado de sempre: 63. Quanto a novos casos, em 24 horas registaram-se mais 4.096, havendo neste momento 78.378 casos ativos de Covid-19 em Portugal.