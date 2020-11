A diretora-geral da Saúde informou esta segunda-feira, durante a conferência de imprensa de atualização do boletim sobre a pandemia de Covid-19 em Portugal, que o momento de refeições entre famílias é um período crítico de contágio.O momento das refeições é um momento de grande descontração, proximidade, quando não estamos a usar máscara, sendo por isso um dos principais "momentos críticos para o contágio", lembrou Graça Freitas. "É muito bom conviver com as nossas famílias, mas o momento das refeições é um dos de maior risco", explicou ainda a diretora-geral apelando aos cuidados durante estes momentos.Durante a apresentação do boletim epidemiológico, a diretora-geral da Saúde notou que 60% das novas infeções foram detetadas entre os 20 e os 59 anos. É entre os 40 e os 49 anos que mais se registaram novos casos de infeção nas últimas 24 horas, 16,6% do total. Já os homens e mulheres acima dos 80 anos representam apenas 7,6% das novas infeções, apesar de somarem a maioria dos mortos.Sobre as novas medidas que entraram em vigor esta segunda-feira e vigorar até 23 de novembro, Graça Freitas informou que "cada pessoa terá que ver o seu percurso e terá de ver qual é a rota que pode ou não seguir", devido aos 121 concelhos com medidas mais restritas.A líder da DGS apelou ainda aos cidadãos que não devem "tomar a iniciativa de elas próprias pedirem testes. Deviam esperar por uma requisição médica, por um conselho médico", disse Graça Freitas. "Era bom que nos disciplinássemos e que aguardássemos por uma prescrição médica."

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.255.803 mortos em mais de 50,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.959 pessoas dos 183.420 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.