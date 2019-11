As universidades e politécnicos do ensino superior público vão receber mais 55 milhões de euros no próximo ano. De acordo com o Público , Governo e representantes do setor chegaram também a acordo para a renovação do "contrato para a legislatura", que assegura um aumento do financiamento de instituições do ensino superior em 2% para os próximos quatro anos - garantindo que estas recebem mais 125 milhões de euros até 2023.A proposta de Orçamento de Estado para 2020, que deverá ser assinada no próximo dia 29 de novembro, inclui uma dotação de 1160 milhões de euros para universidades e politécnicos e acontece dias depois destas terem submetido os seus orçamentos para o próximo ano.O jornal adianta também que parte destes 55 milhões a mais alocados para o ano de 2020 destinam-se a compensar instituições pela perda de receita de propinas, que viram o seu valor máximo ser reduzido para os 871,52 euros no último Orçamento de Estado.