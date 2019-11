Um antigo aluno da Nova SBE envia o currículo para uma empresa no Canadá. O recrutador "não está familiarizado" com esta universidade de economia e gestão portuguesa. "Mas vai olhar para os rankings."





A história, contada por Victoria Winter, é fictícia. Mas o princípio explicado pela diretora de relações institucionais e de qualidade da Nova SBE é bem real: a exposição que as universidades portuguesas têm nos rankings internacionais são uma ferramenta importante para os empregadores.A escalada destas escolas nas listas internacionais (há desde a organizada pelo Financial Times ou a revista Economist, a outros de organizações, como o QS e o Eduniversal) "traz uma boa reputação" e é importante para atrair novos alunos e professores, assume o vice-reitor da Universidade Católica, Luís Gustavo Martins à. E até para fazer iniciar contactos com outras universidades:



"Quando queremos estabelecer parcerias com outras universidades, vai-se espreitar os rankings", descreve. Estes serão assim uma forma de atração mútua. E as universidades não querem ficar de fora. Mas nem a responsável pela Nova SBE, nem o vice-reitor da Universidade Católica dizem que baseiam o trabalho para os resultados.



"Não temos uma obsessão com os rankings, mas eles existem e não podemos ser autistas relativamente a eles. Quanto melhor aparecermos, [mais] ficamos contentes porque sabemos que tem impacto à partida positivo no público e no mundo fora da universidade."

"Para a maior parte das universidades, os rankings não são um objetivo, são o resultado do trabalho de investigadores, professores, alunos, staff", continua Luís Gustavo Martins.



Resposta semelhante dá Victoria Winter, da Nova SBE: "Não deixamos que os rankings liderem a nossa missão ou a nossa perspetiva." Mas, acrescenta: "De certeza que ajudam" porque "afetam a quantidade e qualidade dos candidatos que recebemos, a receita que recebemos e que é importante para investir em investigação e pessoal da faculdade. É um círculo virtuoso."



Como crescer?

As universidades portuguesas assumem que a recolha dos dados exigidos pelos responsáveis dos rankings é importante e dedicam parte do seu trabalho a isso. Também há reuniões para explicar como funcionam e até para questionar a metodologia dos rankings.



Além da análise estatística (quantas pessoas se graduaram, quais as nacionalidades e género dos alunos -- isto porque, diz Victoria Winter, "procuram diversidade"), o Financial Times também entrevista antigos alunos e recrutadores. Interessa saber o percurso depois da saída da universidade e o valor salarial.



O QS quer saber a reputação e, portanto, pergunta a outras faculdades e reitores do mundo inteiro quais as que consideram influentes. "E desses dados faz-se uma média [ponderada] em função de quem respondem, explica Victoria Winter: se uma pessoa na Albânia diz que é a Nova, isso é menos importante do que se for uma pessoa na Colômbia ou nos EUA", onde a reputação das universidades é maior.



Os rankings que incluem variáveis relacionadas com a sustentabilidade também são cada vez mais comuns. E esse, acredita Victoria Winter, será o caminho no futuro.

E como divulgar?

Os rankings são, admite Luís Gustavo Martins, uma ferramenta de Marketing. Por isso, depois dos resultados, é também importante comunicá-los -- e bem.



Dois exemplos: no site da Universidade Católica, uma nota de setembro último refere que este estabelecimento surge como "a #1 Universidade em Portugal, entre as 13 instituições do Ensino Superior nacionais" do Times Higher Education World University Rankings. Um lugar que conquistou, sublinha-se ali, porque subiu 300 lugares desde o ano anterior.



Outro: ainda no fim do mês de outubro, a Nova SBE comunicou que dois dos seus cursos de mestrado (Internacional em Gestão e em Gestão da Aliança CEMS). O comunicado enviado às redações sublinhava que esta é a "business school portuguesa melhor classificada".