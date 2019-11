Bruno Segurado, o homem de 30 anos que em agosto deste ano fez quase 2400 quilómetros para ir à zona de Barcelona, na Espanha, buscar a namorada, que ali se tinha refugiado em casa de familiares, segundo alegou, para fugir à violência do ex-namorado, foi formalmente acusado pelo Ministério Público. Em prisão preventiva na cadeia do Montijo, o arguido irá responder em tribunal pelos crimes de violência doméstica e sequestro.Leia mais no Correio da Manhã