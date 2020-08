Universidade privada Atlântica passa a Instituto Universitário

A instituição de ensino superior privada Atlântica passa a ter estatuto de instituto universitário, segundo decisão tomada hoje em Conselho de Ministros.

"Foi aprovado o decreto-lei que altera o reconhecimento de interesse público da Atlântica -- Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia, que passa a ter a natureza de instituto universitário e a denominar-se Atlântica - Instituto Universitário", refere o Conselho de Ministros (CM) em comunicado divulgado hoje.

A Atlântica, que funciona em Oeiras, na zona da Antiga Fábrica da Pólvora de Barcarena, é um estabelecimento de ensino superior privado com a natureza de escola universitária não integrada e que, de acordo com o parecer da Direção-Geral do Ensino Superior, reúne as condições previstas para a alteração da natureza e da denominação, segundo informações do CM.