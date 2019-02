A Universidade Católica Portuguesa (UCP) reagiu em comunicado à reportagem da TVI na quarta-feira, na qual é denunciado que a instituição de ensino não paga alegadamente impostos apesar de faturar mais de 65 milhões por ano graças a um decreto-lei que remonta a 1990, na altura em que Aníbal Cavaco Silva desempenhava as funções de primeiro-ministro.

"Com o claro objetivo de difamar a instituição e suscitar a suspeita sobre a sua conduta, repetiram-se mentiras e manipulação a informação", pode ler-se no comunicado da UCP, que defende estar a ser alvo de uma "peça de desinformação".

Durante a reportagem, é referido que o estabelecimento de ensino, contrariamente a outras universidades privadas, está isento de impostos, contribuições camarárias e até de taxas de Justiça.

A instituição argumenta que é "grosseiramente falso" que a UCP não pague "um euro em impostos, como se referiu, repetidamente, no anúncio da referida peça de desinformação". Contudo, não é mencionado no comunicado que impostos ou taxas são pagos pela universidade.

Sobre a isenção fiscal, que o advogado e professor da Universidade Católica Luís Fábrica explica que esta trata-se de uma ISPP, uma "pessoa coletiva de utilidade pública que tem sido equiparada a uma Instituição Particular de Solidariedade Social" e que por isso está isenta de pagar IRC (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, que todas as empresas não religiosas pagam em Portugal), "à semelhança do que acontece com milhares de outras instituições em Portugal", a Católica define-se como "uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos".

A deputada bloquista Mariana Mortágua contrariou este argumento, esclarecendo que "para ter benefícios fiscais é preciso fazer uma requisição ao Ministério das Finanças e correr o risco de eles não serem atribuídos".

Em resposta à alegação de que a Católica recebe financiamento estatal, a nota oficial esclarece que o dado é falso. "Os subsídios à exploração refletidos no seu balanço recorrem de financiamento de base competitiva, isto é, resultado de concurso para efeitos de investigação e transferência de conhecimento, em base meritocrática, e têm origem, tanta privada como pública", refere o esclarecimento, no qual é acrescentado que a atividade da UCP é "financiada pelas propinas pagas pelas famílias, que com os seus impostos subsidiam igualmente o ensino superior público, isento do pagamento de impostos".

No final da nota, a Universidade Católica lamenta "a campanha de desinformação" e informa que "concede anualmente apoios sociais no montante de 3.282.359 euros".