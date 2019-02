A universidade recusou-se a acatar a decisão da Autoridade Tributária e interpôs um processo nos tribunais portugueses. Processo está à espera de uma decisão há quatro anos.

A Administração Tributária (AT) decidiu, em 2015, mudar o regime fiscal da Universidade Católica e passar a cobrar impostos à instituição de ensino, à semelhança do que pagam todas as restantes faculdades privadas do país.



Desde que foi criada, a Universidade Católica Portuguesa (UCP) está isenta de taxas, custos judiciais e impostos, revelou uma reportagem emitida pela TVI esta quarta-feira.



Referia aquela televisão que a Direção Geral dos Impostos considerava que a Concordata, de 2004, revogava o artigo (número 10, da lei 307 de 1971) que permitia à Universidade Católica gozar da isenção total de impostos.



A decisão da Autoridade Tributária fica pronta no final de 2015 quando era Paulo Núncio o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. No entanto, ainda antes do processo ser terminado, o Governo mudou, passando da coligação entre PSD e CDS para a administração do Partido Socialista. Quem ficou então com a pasta deste assunto foi Rocha Andrade, que assinou um documento onde concordava com a cobrança de impostos à UCP.



A AT viu o seu pedido aprovado e apresentou a decisão de cobrar impostos à universidade. Esta não concordou e reclamou. O Fisco mostrou-se firme na sua decisão, refere a TVI. Havia então duas linhas de ação: ou a Católica pagava primeiro e reclamava depois, ou apresentava uma garantia bancária e seguia para tribunal. A segunda via foi a escolhida. O processo está neste momento em tribunal, para ser decidido por um juiz.



O Fisco exige o pagamento de impostos desde 2010 até aos dias de hoje. O contribuinte foi notificado em 2016 e o Estado pode andar 4 anos para trás sem que tal seja considerado cobrança retroativa de impostos, informa ainda a TVI.



Em resposta à televisão, a UCP refere que "não prossegue uma atividade empresarial lucrativa, não distribui lucros e é reconhecida por lei como uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos".