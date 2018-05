O acidente ocorreu entre o Cacém e o posto de abastecimento da BP.

Uma pessoa morreu atropelada na noite de domingo no IC19, que liga Sintra a Lisboa, num acidente que ocorreu entre o Cacém e o posto de abastecimento da BP, disse à Lusa fonte da PSP.



Segundo a mesma fonte, o atropelamento mortal ocorreu cerca das 22:15 e o trânsito na via esteve apenas condicionado, mas ao início da manhã já estava normalizado.



No local estiveram o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a PSP.