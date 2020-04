Uma lei à Vara larga

Aprovado hoje dia 9 de abril e enviado para promulgação, o Decreto nº 12/XIV vem prever a criação de um regime excepcional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça no âmbito da pandemia da doença COVID- 19 do qual faremos análise perfunctória mas não menos crítica.

Tem por objecto medidas pensadas no âmbito da emergência de saúde pública ocasionada pela situação pandémica e é essa a sua razão de ser. Sem qualquer exposição de motivos para além desta circunstância são previstas medidas que, analisadas isoladamente são vistas como "humanamente" compreensíveis mas, apreciadas face ao que é a realidade vivenciada e à abrangência da mesma, não podem de nos deixar algumas inquietações.

As medidas previstas vão desde o perdão parcial de penas de prisão, passando por um regime impróprio e atípico de indulto das penas e, com menos impacto, a previsão de um regime extraordinário de saída administrativa e de antecipação da colocação em liberdade condicional de reclusos condenados.

O perdão, medida mais abrangente, coloca desde logo como condição de aplicação (nº 7, artigo 2º), a circunstância de os beneficiários (reclusos condenados com trânsito em julgado em data anterior à da entrada em vigôr do normativo em apreciação) não praticarem infração dolosa no ano subsequente, caso em que à pena aplicada à Infração superveniente acresce a pena perdoada. Desde logo, impõe-se apreciar a abrangência, pensada, do conceito de infração. Sabemos, e essa deve ter sido a intenção do legislador, construir esta ideia em função exclusiva de infrações com dignidade penal. Mas, sabemos também todos que as normas punitivas devem ser interpretadas sem qualquer possibilidade extensiva ou sequer analógica por passibilidade de, ao contrário, importarem ofensa a direitos fundamentais constituídos (art. 18º da CRP), assim se limitando a um conceito pré-construído de infração típica com tutela e dignidade penal. Ora, não sendo assim, não tendo sido esta a construção, deitamo-nos a imaginar a largueza das mentes que, também elas imaginativas, poderão ser tentadas a acrescer à mera infracção estradal (v.g.), o pré-conceito de "infração" estruturada neste normativo, todo ele, como se vê, excepcional!.

São previstos perdões de pena para arguidos condenados – com trânsito em julgado – , com penas de duração igual ou inferior a 2 anos.

Aqui, é-nos desde logo colocada a dúvida – que a lei não esclarece – de indagar se este perdão se aplica apenas e só a arguidos em cumprimento efectivo de pena ou, pese embora o trânsito, a arguidos ainda em liberdade, isto é, a aguardar a emissão de mandados de condução. Somos inclinados a fazer recair também nestes a previsão da norma apenas pelo facto de a situação pessoal do arguido ser meramente transitória.

Diz-nos ainda a lei que são perdoados também os períodos remanescentes das penas de prisão de duração superior a 2 anos de cadeia desde que o tempo de cumprimento da mesma ainda em falta para o seu cumprimento integral for igual ou inferior aos mencionado 2 anos e desde que o recluso tiver cumprido, pelo menos, metade da pena.

Aqui a técnica legislativa excepcional que vem de se apreciar cai apenas na menoridade da redundância, pois, a previsão da mesma a "reclusos condenados por decisão transitada em julgado", acaba por sê-lo, o que seria de atentamente se evitar. Isto porque, pena de prisão só se pode conceber aplicar a arguidos condenados, por um lado. Por outro, a confusão criada entre arguidos condenados e reclusos manifesta o carácter "apressado" da construção legal, a qual deveria ter excluído a noção de "recluso", noção clara de nomenclatura aplicável a arguidos condenados e em cumprimento de pena, logo, arguidos condenados com trânsito em julgado da decisão condenatória.

Deixa-nos outra surpresa a norma ora aprovada em sede parlamentar, esta mais grave, e que é a constante do nº 4 do artigo 2º. A distinção gera, sem dúvida, situações de diferenciação jurídica que não podem de forma alguma ser assacáveis ao arguido e que, claro, não podem, por isso, prejudicar o mesmo. Sabemos todos que o cúmulo jurídico é efectuado pelo Tribunal do julgamento mais recente. Sabemos todos também que esse cômputo é feito pelo tribunal por molde a impor ao arguido uma pena – única – assim se evitando a desproporção da reação pública face ao comportamento delituoso do agente, inibindo-se em última análise a possibilidade de ultrapassar os limites máximos das penas privativas de liberdade. Ora, fácil e mais equitativo seria conceder tempo para que os tribunais pudessem, ainda que após a data de entrada em vigor da Lei, fazer o cúmulo das penas sucessivas e todas transitadas a que o arguido tenha sido efectivamente condenado. E dizemos isto porque, por facto estranho ao arguido, encontrando-se o mesmo, perante duas condenações sucessivas e sem que – ainda – tenha sido feito o competente cúmulo jurídico, conforme dispõe o nº 9 do artigo 2º, só pode ser concedido um único perdão por cada condenado. Ora, as situações previstas no nº 4 são afastadas claramente pela limitação do nº 9! Situação de injustiça que urge reparar e que poderia ser evitada sem grande dificuldade, como antes se expôs. Deixar-se-á aos tribunais de execução de penas (nº8 art. 2º) a apreciação dos perdões e o dirimir destas questões que se antevê, serão complexas e confusas.

Porque a Lei não nos dá uma exposição de motivos capaz de nos convencer (para além da constatação da situação excepcional que vivenciamos) – obrigatória, crê-se –, permitimo-nos apreciar de forma não totalmente acolhedora a lei ora aprovada, pelo que se vem dizendo, mas que não é só.

Exclui do âmbito de aplicação das medidas de perdão previstas no artigo 2º da lei em análise diversos crimes. Desde logo, compreendendo-se pela ofensa a bens jurídicos integrantes do círculo mais restrito de direitos fundamentais do Cidadão, os que ofendam a vida e a integridade física.

Porém, não se compreende, nem se justifica, a extensão a outros crimes de catálogo que atingem bens jurídicos de círculo mais alargado. Veja-se o caso de alguns crimes económico-financeiros e, pasme-se, os crimes cometidos por titulares de cargos políticos (ambos excluídos pela previsão das alíneas g) e m) do nº 6 do artigo 2º.

A lei nada nos diz, não nos explica a razão da selecção exclusiva. Mas, pensando no objecto da norma (artigo 1º), somos levados a pensar, sem qualquer contradição pelo legislador, que o perdão parcial de penas tem por lógica uma razão de força maior que, de forma pouco hábil, a lei não diz: considerando as imposições de afastamento social, a falta de condições nas prisões, a falta de Guardas Prisionais e a imperiosa necessidade de protecção do bem jurídico vida, seja da população prisional, seja dos profissionais que nas mesmas trabalham, torna-se premente reduzir o universo de pessoas confinadas ao espaço prisional. Tudo por necessidade de contenção da propagação da pandemia.

Ora, se o objecto da norma é este, pergunta-se qual o critério utilizado para as exclusões do nº 6!

Compreende-se de forma pacífica o homicídio, os crimes sexuais, a violência doméstica, entre outros. Mas, a corrupção! Os crimes de titulares de cargos políticos e magistrados! É que, nestas situações, o objecto da lei contende claramente com o número de condenados! Não se conhece metade dos dedos de uma única mão o número de titulares de cargos políticos condenados e com decisão transitada! A falta de explicitação permite que, "à vara larga", se ponderem motivos que estão muito a latere dos descritos sumariamente no artigo 1º.

Deixemos de lado a figura, atípica, do "indulto excepcional" prevista no artigo 3º do normativo, apenas fazendo notar que esta construção pode subverter a iniciativa presidencial consagrada na alínea f) do artigo 134º da CRP. Deixa-se outra questão: não teria sido de melhor técnica uma lei de amnistia?

Para terminar, não podemos deixar de apreciar o previsto no artigo 7º da lei que, sob a epígrafe "prisão preventiva e reclusos especialmente vulneráveis" deixa-nos mais algumas dúvidas interpretativas.

Sabemos que, imperativo se mostra, o Juiz proceder ao reexame trimestral dos pressupostos que determinaram a aplicação da prisão preventiva. Diz-nos o nº 1 do artigo 7º que, neste momento excepcional, o Juiz deve proceder ao reexame independentemente do decurso do prazo de 3 meses e "sobretudo" quando os arguidos se apresentem em situação de especial vulnerabilidade (por reporte ao nº 1 do artigo 3º).

Coloca-se, desde logo, esta dúvida: este "dever" de reapreciação assume carácter imperativo para o Juiz? Se sim, qual a consequência da não reapreciação? A libertação imediata? Poderíamos ser tentados a ler na norma esta imperatividade mas, continuando a ler verificamos que é deixado ao Juiz um campo largo de apreciação pois este dever transforma-se com a expressão "sobretudo" numa mera faculdade sem quaisquer consequências e, ainda, devendo aplicar-se esta medida a todos os arguidos que se encontrem em prisão preventiva, isto independentemente do tipo de crime porque venham indiciados!

O número 2 do artigo 7º em apreciação surge aqui como redundante (se lermos com bonomia) pois, os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade característicos desta última medida de coação impõem uma excepcionalidade à mesma, plasmada na inadequação ou insuficiência das demais. É o que dizem os artigos 193º e 202º do CPP!

Mas, se não formos tão bondosos na leitura desta aparente redundância, lemos uma crítica mordaz traduzida no reconhecimento de que a prisão preventiva não é aplicada excepcionalmente e só e apenas quando as demais medidas de coação previstas na lei processual penal se mostrem inadequadas ou insuficientes mas, antes sim, com uma normalidade deplorável. Os números e a estatística falam por si…



