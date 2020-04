Retiradas 93 pessoas de pensão no centro de Lisboa devido a casos de covid-19

93 pessoas foram retiradas este sábado de uma pensão na zona dos Anjos, em Lisboa, após três pessoas que tinham estado alojadas no local terem testado positivo para o coronavírus.Carlos Castro, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, disse ao Correio da Manhã que os infetados encontram-se no hospital.As pessoas retiradas da pensão vão ficar esta noite num hotel e no domingo realizar o teste à covid-19, explicou Carlos Castro.Em atualização