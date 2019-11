Um morto em colisão entre automóvel e autocarro em Benavente

Uma pessoa morreu este domingo à tarde em Benavente, na Estrada Nacional (EN) 118, na sequência da colisão entre um automóvel e um autocarro, que provocou ainda um ferido ligeiro, disse à Lusa fonte do CDOS de Santarém.

De acordo com a mesma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta para o acidente, que ocorreu na ponte à saída de Benavente, na direção Salvaterra de Magos, foi dado pelas 15:15.

No autocarro seguiam sete pessoas, uma das quais o motorista, que foi levado para o Hospital de Vila Franca de Xira com ferimentos ligeiros. A fonte não soube especificar se o morto seguia no autocarro ou no automóvel.

A EN 188 esteve cortada ao trânsito na zona do acidente, tendo sido "reaberta na totalidade" cerca das 18h00.