A viatura saiu da estrada, por razões que ainda não foram apuradas, explica o CDOS. As vítimas, que ficaram encarceradas, foram socorridas no local por elementos da Viatura de Emergência Médica de Castelo Branco e pelos Bombeiros Voluntários da mesma cidade.



O condutor, que apresentava ferimentos graves, foi encaminhado para o Hospital Distrital de Castelo Branco, onde permanece internado. O óbito da mulher foi declarado no local do acidente.

Uma mulher de 70 anos morreu e um homem de 72 anos ficou ferido com gravidade, na sequência do despiste de uma viatura ligeira em Azenha de Cima, revelou este domingo o CDOS de Castelo Branco.Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o acidente ocorreu por volta da uma da manhã na EN548, no troço que liga Azenha de Cima a Monte da Goula, distrito de Castelo Branco.