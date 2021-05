Um morto e nove feridos em incêndio num prédio em Gondomar

A vítima mortal é um homem, de 45 anos, e a vítima com ferimentos graves é um homem de 40 anos.

As mais lidas

Um incêndio num prédio em Gondomar causou um morto, um ferido grave e oito feridos ligeiros.







Entidade Reguladora da Saúde lembra que cabe às unidades assegurar o transporte de doentes para outras unidades.

A vítima mortal é um homem, de 45 anos, e a vítima com ferimentos graves é um homem de 40 anos.



As restantes vítimas ficaram feridas por inalação de fumos.



Para o local foram acionados os Bombeiros de Rio Tinto, os bombeiros de Gondomar, de São Pedro da Cova e de Valbom. O INEM, a Policia Judiciária a GNR e a Polícia Municipal também estiveram no local.



O alerta foi dado às 1h30 da manhã.



Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana