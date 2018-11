Um bombeiro ferido em incêndio em supermercado de Viana do Castelo

Às 09:23 encontravam-se a combater as chamas 58 operacionais com o auxílio de 23 veículos dos Bombeiros Voluntários e Municipais de Viana do Castelo, Ponte de Lima, Caminha e Arcos de Valdevez.

Um operacional dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo sofreu esta terça-feira ferimentos ligeiros durante o combate ao incêndio que deflagrou no armazém do supermercado E. Leclerc, em Darque, disse à Lusa fonte da protecção civil.



De acordo com a mesma fonte, "o operacional foi assistido no local e permanece no teatro de operações".



A mesma fonte adiantou que "as chamas estão confiadas ao armazém, situado nas traseiras do edifício, e não afectou a área comercial do supermercado".



Aquela fonte da protecção civil acrescentou que o comando das operações, a cargo do comandante dos Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, António Cruz, "considerou que os meios empenhados são suficientes e nas próximas horas as chamas estarão controladas".



A fonte da protecção civil adiantou que, "nesta altura, as chamas não ameaçam o posto de abastecimento de combustível situado no parque de estacionamento do hipermercado nem outras zonas comerciais e habitações localizadas nas imediações".



O segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, revelou que o hipermercado Continente Bom Dia, situado ao lado, "encontra-se encerrado devido ao fumo".



O alerta para o incêndio foi dado às 07:25.



