O secretário de Estado da Saúde, António Sales, defendeu, esta terça-feira, que é um "bom indicador" que o aumento de testes realizados "não se refletiu num aumento proporcional de testes positivos" de covid-19 . De acordo com o governante, desde 1 de abril foram feitos uma média de 10 mil testes por dia. Portugal tem, neste momento, 18 mil testes por milhão de habitantes."Estamos numa fase decisiva", lembrou ainda o secretário de Estado, dizendo perceber o cansaço do confinamento mas lembrando a necessidade de resiliência. O governante aproveitou o momento para revelar também que o Infarmed publicou hoje as especificações técnicas para a produção de máscaras comunitárias por empresas nacionais, sendo que algumas podem começar já esta semana a laborar.Portugal regista 567 mortos associados à covid-19, mais 32 do que na segunda-feira, e 17.448 infetados (mais 514), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde ( DGS ). O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de segunda-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (321), seguida pelo Centro (131), pela região de Lisboa e Vale Tejo (102) e do Algarve, com nove mortos.O boletim regista quatro óbitos nos Açores. Relativamente a segunda-feira, em que se registavam 535 mortos, hoje observou-se um aumento percentual de 6% (mais 32). De acordo com os dados disponibilizados pela DGS, há 17.448 casos confirmados, mais 514, o que representa um aumento de 3% face a segunda-feira.