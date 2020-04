Covid-19. Câmaras compram milhares de testes sem eficácia

Várias câmaras municipais anunciaram a compra, a laboratórios privados, de testes serológicos de despistagem à covid-19. No entanto, parte estes testes são ineficazes nesta fase da pandemia porque não servem para despistar a doença - não detetam o vírus, apenas os anticorpos -, revelam especialistas ao Jornal de Notícias "Numa reunião que tivemos, com os presidentes das comunidades intermunicipais da Região Centro, uma das coisas que o primeiro-ministro mais nos pediu foi para não comprar esses testes serológicos [ao sangue], porque nesta fase não servem de nada", explicou ao jornal Ribau Esteves, presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.Filipe Froes, pneumologista e coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos para a covid-19, garante que estes testes serológicos são ineficazes nesta fase, "até porque dão uma falsa sensação de segurança. Sê-lo-ão, depois, para testar a imunidade".