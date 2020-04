Covid-19: Portugal com 567 mortos e fasquia dos 17 mil infetados ultrapassada

O número de mortes em Portugal devido à pandemia do











O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), distribuído diariamente, indica também que foram confirmados 514 novos casos de covid-19 , subindo o total de infetados para 17.448 (uma subida de 3%).



O número de doentes internados nos cuidados intensivos passou de 188 para 218. O que também subiu foi o número de doentes recuperados: de 277 passou-se para 347.



Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Os Estados Unidos são o país que regista o maior número de mortes, contabilizando 23.644 até hoje, e aquele que tem mais infetados, com mais de 587 mil casos confirmados.

O continente europeu é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, contando 20.465 óbitos e mais de 159 mil casos confirmados.