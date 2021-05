Lisboa. Vai um copo e um teste grátis à covid-19?

"O teste não dói", garante Sónia Parreira, profissional da Cruz Vermelha, a um grupo de três jovens que dela se aproximam em pleno Largo Camões, em Lisboa. É sábado e não faltam pessoas em direção ao Bairro Alto, mas poucas se aproximam do posto de testagem à covid-19. De fato de proteção completo vestido, Sónia Parreira conseguiu convencer os três jovens.



Nos dias 28 e 29 de maio, membros da Cruz Vermelha e Proteção Civil, com a colaboração da Polícia Municipal no terreno, ofereceram testes rápidos de antigénio que detetam a infeção por coronavírus em vários pontos de diversão noturna em Lisboa: o jardim do Príncipe Real, o miradouro de São Pedro de Alcântara (no dia 28), o Largo Camões e o Cais Sodré (no dia 29). A partir das 19h30, quem quisesse, independentemente da idade, testar-se sem pagar, podia.



Sara Valente, 29 anos, é uma dos três amigos que decidiram experimentar. "Passei aqui e como a minha amiga é hipocondríaca...", brinca. "Não é nada de mais, chorei uma vez de cada olho."