A UGT "lamenta profundamente" a ausência de deputados numa conferência da OIT. Mas os parlamentares só chegaram atrasados.

Num momento em que ainda não está completamente garantida a aprovação no Parlamento das alterações às leis laborais aprovadas por UGT e patrões com o Governo, a estrutura sindical liderada por Carlos Silva queixa-se dos deputados.



A UGT, que foi representada por Carlos Silva na conferência da OIT em Genebra, não gostou de não encontrar entre a plateia deputados portugueses durante o discurso do líder da central sindical.



O desagrado ficou expresso numa resolução do secretariado nacional da UGT e terá já sido comunicado ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.



"Uma nota menos positiva constituiu a ause^ncia dos deputados que se deslocaram a Genebra em representac¸a~o da Assembleia da Repu´blica durante a intervenc¸a~o em Plena´rio do representante dos trabalhadores portugueses – no que constitui um momento sempre solene da participac¸a~o de todos os Estados presentes na Confere^ncia -, facto que a UGT lamenta profundamente", lê-se no texto disponível no site da central sindical.



Ao que a SÁBADO apurou, o Parlamento enviou mesmo uma comitiva de deputados à conferência, mas os parlamentares acabaram por chegar atrasados, motivando a queixa da UGT.



O discurso - a que os deputados da Comissão de Trabalho não terão assistido devido a um atraso no transporte para a conferência - era o de congratulação pelo acordo alcançado na concertação social, que tem a forte oposição de BE e PCP e em relação ao qual o PS já anunciou estar a estudar propostas de alteração.



"Expresso a minha satisfação e orgulho no acordo de concertação social obtido no passado dia 30 de Maio, no meu país, entre o Governo, as quatro confederações de empregadores e um dos dois parceiros sociais sindicais - a UGT Portugal - numa verdadeira expressão de unidade dos actores políticos e sociais contra a precariedade e a favor da dinamização da negociação colectiva", afirmou Carlos Silva na 107.ª Conferência Internacional do Trabalho.



As alterações à lei que resultam do acordo feito em sede de concertação social serão votadas no Parlamento no dia 6 de Julho, mas ainda não está certo o que sairá da sua votação.



BE e PCP estão contra as mudanças, nomeadamente no alargamento do período experimental de 90 para 180 dias nos contratos de primeiro emprego e na possibilidade de um banco de horas acordado por grupo de trabalhadores.



Estas mexidas na lei laboral também encontram resistências no seio da bancada do PS, com o líder parlamentar a anunciar que o partido deverá apresentar propostas de alteração em "concertação parlamentar".