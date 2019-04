A turista de 67 anos terá sido abordada por um homem "que utilizou uma pedra e uma faca de forma a concretizar um crime de roubo, tendo sido furtado uns óculos graduados", segundo disse à Antena 1/Açores o comissário Nuno Costa.



A vítima foi "assistida no local", num trilho pedestre, no Monte Brasil, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, e "transportada para a unidade hospitalar", onde continua internada, apesar de já ter saído dos cuidados intensivos.



Segundo Nuno Costa, "o suspeito já foi constituído arguido" e está "com termo de identidade e residência".



Questionada pela Lusa, fonte da secretaria regional da Agricultura e Florestas dos Açores confirmou que o suspeito se encontrava a trabalhar no Monte Brasil e que integrava os serviços florestais da ilha Terceira, que fazem a manutenção do local, ao abrigo de um programa ocupacional, escusando-se a prestar mais declarações.

Uma turista francesa foi agredida com gravidade num trilho pedestre, em Angra do Heroísmo, nos Açores, na passada sexta-feira, confirmou hoje à agência Lusa fonte do comando regional da Polícia de Segurança Pública (PSP).A mesma fonte escusou-se a dar mais detalhes, dizendo que já tinha falado com a Antena 1/Açores, que divulgou hoje a notícia.