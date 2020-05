Turismo desvia da rota de crescimento e cai 60% em março

O setor do turismo inverteu a trajetória de crescimento em março, para passar a cair a pique: na maioria dos indicadores, a queda ronda os 60%.

O setor do alojamento turístico registou 697,7 mil hóspedes e 1,9 milhões de dormidas em março de 2020, correspondendo a variações de -62,3% e -58,7%, respetivamente. As dormidas de residentes recuaram 57,6% (+26,6% em fevereiro) e as de não residentes decresceram 59,2% (+9,5% no mês anterior).

Face a este cenário, os proveitos reduziram-se em 60,2%, caindo para os 98,9 milhões de euros. O rendimento médio por quarto disponível decresceu 57,4% para 14,4 euros.

"A informação deste destaque, respeitante a março, reflete já efeitos da pandemia covid-19, quer no comportamento da atividade turística, quer na quantidade de informação primária disponível para a compilação dos resultados apresentados", informa o Instituto Nacional de Estatística no boletim da Atividade Turística.



Além da pandemia, as variações homólogas foram também influenciadas pelo efeito de

calendário correspondente ao Carnaval que, este ano, ocorreu em fevereiro e, no ano anterior, tinha ocorrido em março, nota ainda o INE.

O INE aproveita ainda para informar das conclusões de um questionário adicional promovido durante o mês de abril e primeira semana de maio, e no qual estão contempladas as perspetivas para os próximos meses: 78,9% dos estabelecimentos de alojamento turístico respondentes assinalaram que a pandemia motivou o cancelamento de reservas agendadas para os meses de março a agosto de 2020, sendo que estes mesmos estabelecimentos representam 90,9% da capacidade da oferta dos estabelecimentos que responderam.