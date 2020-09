Covid-19: O que podemos aprender com o regresso às aulas no resto do mundo?

A uma semana do início das aulas em Portugal há ainda muitos pais receosos com o regresso das crianças às escolas devido à pandemia de covid-19. A este medo de regresso depois de meses fechados em casa, junta-se o aumento dos contágios um pouco por toda a Europa, o que aumenta o receio. Mas a verdade é que as aulas já começaram em algumas partes do mundo. Que modelo foi adaptado?

Kashmir e as aulas ao ar livre

Kashmir é uma cidade no norte da Índia, um dos países com mais casos de covid-19. Apesar do elevado número de novos casos naquele país, a Índia levou as crianças de volta às aulas. De preferência, fora das salas.

Kashmir emitiu uma recomendação para que, sempre que possível, as crianças tivessem aulas na rua, mantendo uma maior distância entre alunos e professores.

Fotografias mostram dezenas de crianças alinhadas em fila, com lenços na cabeça, mochila no chão com os cadernos e livros por cima.

Durante o isolamento inicial, milhões de crianças indianas tiveram aulas via computador e telemóveis. Mas outros milhões de estudantes ficaram sem acesso a ensino, como é o caso de milhares de crianças em Kashmir que não tinham acesso a computadores, telemóveis ou Internet.

A solução encontrada para limitar o efeito do vírus foram então as aulas ao ar livre - em prados, nas montanhas, florestas, junto a cursos de água -, com professores a disponibilizarem gel para as mãos e máscaras.

Este método tem apenas um problema: os professores têm de ter atenção a animais selvagens e alguns têm de atravessar correntes fortes de troços de água e pontes feitas de madeira.

Em Portugal, muitas escolas vão aderir a esta modalidade de aulas ao ar livre se bem que de forma menos exaustiva. Alunos poderão ter algumas aulas fora da sala, mas dificilmente será um hábito diário, principalmente durante o Inverno.

Regresso na Europa e EUA

As estratégias na Europa são muito mais díspares. Há países que obrigam a utilização de máscaras. Há quem tenha dividido turmas e até quem tenha escolhido um modelo de ensino misto, entre presencial e em casa.

Em França, por exemplo, as aulas começaram a 1 de setembro e as máscaras são obrigatórias para quem frequenta o segundo ciclo, sendo possível tirá-la para aulas de educação física. Já os professores e funcionários devem usar a máscara sempre.

Os franceses optaram ainda por tornar os corredores de sentido único para evitar ao máximo os cruzamentos.

Mas talvez a medida mais importante seja o fecho das escolas em caso de deteção de um surto. Em uma semana, pelo menos 22 estabelecimentos de ensino foram encerrados depois de terem sido detetados três casos ou mais.

Algumas regiões de Espanha optaram por diminuir turmas e desfasar intervalos de forma a promover o menor contacto possível entre alunos. Já as máscaras são obrigatórias para alunos com mais de seis anos, a não ser que estejam inseridos nas regiões com turmas reduzidas a 15 alunos.

Espanha optou ainda por diversificar as salas de aulas recorrendo a auditórios, cantinas, bibliotecas para ter mais espaço, dando também prioridade a aulas ao ar livre. Houve ainda regiões em que os espaços públicos foram oferecidos para servirem para intervalos ou aulas.

Já na Alemanha, uma das medidas de maior impacto foi a oferta de testes a todos os professores antes do início das aulas, além das turmas mais pequenas e com horários diferentes, de forma a diminuir o contacto entre alunos. Também Itália vai disponibilizar testes para os professores que aceitarem fazê-los.

Em Itália o uso de máscaras só é obrigatório quando não é possível manter a distância. Já os professores são obrigados a utilizarem viseira.

Para diminuir o contacto entre alunos, haverá aulas ao sábado para compensar e será oferecida a hipótese de ter aulas à distância.

A Grécia optou por limitar mesmo as turmas a 17 alunos, ao contrário do que aconteceu nos Países Baixos que não impuseram regras aos números de alunos, mas que permitiram aos que estejam dentro de grupos de risco, ou que vivam com familiares nessas condições, poderem optar por não ter aulas presenciais.

Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos da América, o regresso é faseado, dependendo de estado para estado. Mas a verdade é que as regras não diferem muito das que estão em vigor em maior parte dos países europeus.

Os pioneiros no regresso às aulas

O segundo período foi cortado em quase todo o mundo devido à pandemia, mas houve países que tiveram um regresso às aulas ainda em maio. Foram exemplos importantes para testar a forma de contágio no regresso às aulas para dezenas de outras nações.

As contas da Organização das Nações Unidas davam conta de que cerca de 1,4 mil milhões de alunos tinham ficado sem aulas presenciais.

Na China, Taiwan, Dinamarca, Noruega e Japão os alunos tiveram regressos antecipados e com novas regras para diminuir o número de contágios. Turmas mais pequenas, desinfeção de mãos à porta, temperaturas medidas à entrada, fecho instantâneo em caso de surto foram algumas medidas adotadas.

A Dinamarca incluiu entradas diferentes nas escolas e impediu os pais de entrarem nos estabelecimentos de ensino.

Mas uma coisa que nenhum país fez ainda foi afirmar que tinha a solução total para o regresso às aulas. E enquanto não for totalmente seguro (ou seja, enquanto a pandemia durar), os pais vão continuar preocupados com as suas crianças.