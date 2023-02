Tribunal mantém caução de €6 milhões porque acha que Sobrinho pode fugir

Três juízes desembargadores da 3ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa, Maria Silveira Botelho, Ana Paula Grandvaux e Rui Teixeira, não tiveram dúvidas em manter na íntegra as medidas de coação a que o ex-banqueiro Álvaro Sobrinho está sujeito no processo crime que o visa e se arrasta há quase 13 anos.