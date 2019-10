O Tribunal de Guimarães exige que um homem dado como morto pela própria família pague 11 mil euros de custas judiciais por não ter comparecido a qualquer das sessões de julgamento no âmbito do caso Operação Fénix. José Dias, acusado de associação criminosa, exercício ilícito da atividade de segurança privada e extorsão, foi alegadamente assassinado há cerca de três anos, segundo o advogado em março de 2017, mas o corpo "nunca foi encontrado" e a polícia "não chegou a qualquer conclusão".

Fernando Moura afirma ao Jornal de Notícias que considera a situação "absurda" e teme penhoras de património ainda existente para a família do desaparecido. José Dias chegou a estar preso preventivamente mas acabaria por ser libertado, tendo alegadamente sido assassinado cerca de 15 dias depois de sair da cadeia.

Apesar das garantias do seu advogado e da ausência do arguido no julgamento, o tribunal condenou José Dias a uma multa pelos crimes de associação criminosa, exercício ilícito da atividade de segurança privada e extorsão – uma dívida que nunca chegou a pagar.

De acordo com o jornal, a família recebeu esta semana uma notificação exigindo o pagamento de 7.344 euros de multas por não ter comparecido às sessões de julgamento e de mais 3.672 euros por não ter regularizado a primeira notificação das multas.

O desaparecido a quem o tribunal exige 11 mil euros terá pedido 25 mil euros emprestados e depois, sob coação, pagou cerca de 144 mil euros. Está envolvido juntamente com outros 54 arguidos, entre eles o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e o antigo vice-presidente e administrador da SAD dos "dragões", Antero Henriques.

João Paulo Fernandes, o empresário cujo assassinato ficou provado

No mesmo caso, um empresário de Braga foi assassinado mas a sua morte não foi reconhecida pela justiça, com o Supremo Tribunal a estar ainda a analisar o recurso apresentado pelos seis arguidos da Máfia de Braga condenados a 25 anos de prisão, em dezembro de 2017, pelo alegado assassinato de João Paulo Fernandes.

Recorde-se que dos 54 arguidos no âmbito da Operação Fénix, 24 foram condenados - mas nenhum vai preso. O Tribunal de Guimarães condenou o principal arguido do processo, Eduardo Silva, sócio-gerente da SPDE, a uma multa de 3600 euros. Silva, pronunciado por 22 crimes, foi apenas condenado a um crime de detenção de arma proibida.

Além da figura central desta operação, três dezenas de arguidos foram absolvidos de todos os crimes que lhes eram imputados, 15 arguidos levaram penas de multa e um levou pena de prisão efectiva. Contudo, o arguido em causa também não vai preso pois já cumpriu o tempo em prisão preventiva. Os restantes arguidos foram condenados a penas de prisão suspensas.

Entre os que ficaram absolvidos estavam o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e o ex-vice-presidente do mesmo clube Antero Henrique. Pinto da Costa e Antero Henrique estavam pronunciados, respectivamente, por sete e seis crimes de exercício ilícito da actividade de segurança privada. Em causa, segundo o despacho de pronúncia, estava o facto de terem contratado ou beneficiado de segurança pessoal por parte da SPDE, quando saberiam que a empresa não poderia prestar aquele tipo de serviço. Nas alegações finais, o procurador do Ministério Público já tinha pedido a absolvição de ambos.