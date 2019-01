Foram encontradas irregularidades em pagamentos a fornecedores antes do seu envio para fiscalização prévia. A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal garante que os erros já estão corrigidos.

O Tribunal de Contas (TdC) encontrou ilegalidades em dez contratos celebrados pela Agência para o Investimento e Comércio Externo para Portugal (AICEP) entre 2012 e 2016.



De acordo com o jornal Público desta terça-feira, foram encontradas irregularidades em pagamentos a fornecedores antes do seu envio para fiscalização prévia. Entre as situações identificadas, verificou-se um acréscimo de despesa relativamente ao adjudicado e contratualizado. Estas coimas vão dos 2550 euros aos 18 360 euros.



A AICEP frisa ao mesmo diário que os erros já estão corrigidos, sem "qualquer prejuízo para o erário público". "No momento em que teve conhecimento expresso sobre a necessidade de submissão a fiscalização prévia e obtenção de visto do TdC aos contratos auditados" (…) adoptou, de imediato, as medidas necessárias para evitar qualquer possibilidade de virem a existir situações idênticas no futuro", explicou fonte da AICEP ao jornal.