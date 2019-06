Tribunal da Relação de Lisboa decidiu esta quinta-feira manter Rui Pinto em prisão preventiva, tendo o provimento ao recurso apresentado pela defesa do colaborador do Football Leaks sido negado.

"Face aos factos fortemente indiciados no processo e correspondentes crimes e havendo, caso fosse libertado, concretos perigos de fuga, de continuação da atividade criminosa e de perturbação do decurso do inquérito, só a medida detentiva aplicada se revela ser a adequada", avançou à Lusa fonte do tribunal.



Detido por suspeitas de acesso ilegítimo, violação de segredo, ofensa à pessoa coletiva e extorsão na forma tentada, o hacker português, extraditado da Hungria para Portugal a 20 de março, é acusado de ter divulgado documentos que envolvem o fundo de investimentos Doyen e de ter entrado no sistema informático do Sporting.