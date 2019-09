de substituição, mas por não estarem salvaguardados os direitos da gestante. Os juízes consideram que a lei deveria prever um período de "arrependimento" da gestante entre o nascimento da criança e a sua entrega aos pais.



Em abril de 2018, o TC aprovou um acórdão em que afirma que a gestação de substituição para se conformar com a Constituição deve permitir a revogabilidade do consentimento da gestante até ao nascimento da criança.

O diploma do Parlamento sobre gestação de substituição foi chumbada pela segunda vez pelo Tribunal Constitucional, depois de também ter sido chumbado no ano passado. Esta é a segunda vez que o TC considera esta lei comoSegundo o Tribunal, não o problema não está na gestaçãoOs fundamentos do acórdão foram lidos à comunicação social no Palácio Ratton, sede do TC, em Lisboa.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, requereu a 26 de agosto ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva do diploma sobre procriação medicamente assistida. Esta foi a primeira vez que o chefe de Estado enviou um diploma para o TC desde que tomou posse em 2016."Tendo em conta o que antecede, o Presidente da República requereu a fiscalização preventiva, assim permitindo ao tribunal verificar a conformidade das normas agora aprovadas com a Constituição, à luz da sua própria jurisprudência", referia na altura uma nota na página da Presidência da República.O Presidente da República justificou o envio do diploma para o TC com a convicção de que a Assembleia da República votou contrariamente a uma anterior decisão deste tribunal.