Tribunal Constitucional rejeita recurso de Salgado e primeira condenação vai transitar em julgado

O Tribunal Constitucional rejeitou no último recurso de Ricardo Salgado relacionado com o primeiro de quatro processos de contra-ordenadação abertos pelo Banco de Portugal ao ex-presidente do BES e ainda a outros ex-administradores. Segundo o Observador , a decisão foi tomada no passado dia 8 de janeiro.Deste modo, vai transitar em julgado a primeira condenação de Salgado, que terá que pagar uma multa de quatro milhões de euros e fica inibido de ser banqueiro nos próximos 10 anos.